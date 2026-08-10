Проблема незаконной миграции вновь на слуху в Европе после беспорядков в испанском городе Сеуто, куда пытались проникнуть десятки тысяч марокканцев. Лидеры европейских держав яростно накинулись на премьер-министра Испании Педро Санчеса, недостаточно бдительно хранившего границы ЕС.

Причина такого «праведного гнева» проста и очевидна – в большинстве европейских стран предстоят в будущем году общенациональные выборы. Политиками движет банальный страх потерять остатки своего электората, состоящего преимущественно из людей, критически уставших от нашествия разномастных эмигрантских толп.

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Для Балкан проблема незаконной миграции стоит особенно остро. Хотя, на самом деле, жителям региона безразлично, какие они эти мигранты – законные, или не очень. Население не хочет терять рабочие места из-за приезжих, их пугает рост преступности и заметные различия в менталитете.

Теперь же стоит обратиться к цифрам. Шумный европейский скандал был вызван попыткой прорыва границы 72-мя тысячами человек. При этом границу одной только маленькой Болгарии, по данным ООН, пересекло более 3,39 миллионов (!) граждан Украины, из которых 197 500 человек официально зарегистрировались! Всего же к «кисельным берегам и молочным рекам» ЕС присосалось около 6 миллионов украинцев. Ощущаете разницу в объемах «импорта от Зеленского»? Причем, только один из четырех беженцев планирует (может быть) вернуться обратно!

Справедливости ради стоит заметить, что большинство новоприбывших скоренько рванули в более благополучные страны Европы, не забыв поживиться положенными льготами и финансовой помощью. Сегодня их в Болгарии осталось около 76 тысяч. Однако они успели так раздразнить местное общество, что само слово «украинец» стало фактически – ругательством.

Первые негативные реакции появились, когда болгары столкнулись с бытовым хамством гостей из Украины. И дело не в том, что все они дурно воспитаны. Благодаря настырной пропаганде, принятой в ЕС, как и в самой Украине, у людей началась внутренняя психологическая деформация. Многие из них были глубоко убеждены, что все вокруг им обязаны «по гроб жизни». Фраза – «мы защищаем Европу от «русского медведя», звучала рефреном на каждом перекрестке, а желто-синий флажок за пазухой воспринимался ими, как пропуск в лучшую жизнь.

Однако в болгарской прессе стараются замалчивать проблему. Негодование местных жителей стало выливаться в социальных сетях. Вот, лишь одна реплика:

«Я работаю в Святом Власе уже 4 года, и дело в том, что в этом году украинцы повсюду. Сначала проблем не было. Потом я столкнулась с неприемлемым отношением кассиров в магазинах, которые ожидают, что я буду говорить на их языке, пока они находятся в моей родной стране? Они приходят в мой магазин, видят, что я не понимаю украинский, я начинаю говорить с ними по-английски – и это не работает! В моем магазине они ведут себя грубо, трогают всё подряд, делают всё, что хотят – настоящие австралопитеки – и снова ожидают, что я буду говорить с ними по-украински! Потом они нервничают, что я их не понимаю, даже ругаются и смотрят на меня с презрением… Мало того, что в Болгарии на них смотрят, как на грязные яйца, они ещё и неблагодарны ко мне и ожидают большего!». (Орфография автора сохранена).

Дальше начало происходить самое неприятное. Украинский криминал стал активно вторгаться в размеренную жизнь болгар. Возмущенные голоса слышались даже в местном парламенте – «Украинские бандиты нападают на мирных жителей в Варне. Как долго мы будем это терпеть?»!

Множество случаев избиений, стрельбы на оживленных улицах, масштабные финансовые и строительные аферы – всё это связано с «несчастными беженцами» из Украины. Особенно приметен совсем недавний случай из криминальной жизни страны.

Все болгарские СМИ разразились сообщением о громкой победе над криминалом:

«В Бургасе в ходе масштабной международной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделения Государственного антимафиозного бюро был задержан украинский наркобарон! Арестованный 39-летний украинец из Черновцов подозревается в организации канала контрабанды синтетических наркотиков в Украину и страны ЕС. По данным украинских властей, главарь контролировал сеть из 14 подпольных лабораторий, производивших амфетамин и его прекурсоры. Мощности позволяли синтезировать более 50 кг психотропных веществ в месяц, а оборот оценивался примерно в 2 миллиона украинских гривен, что составляет более 38 миллионов евро».

Беда не в том, что борзописцы этого издания не в ладах с математикой – 2 миллиона украинских «карбованцев», никак не равны 38 миллионам евро. На самом деле, это что-то около 38 тысяч евро. Проблема в снимках, которые распространила болгарская пресса. Полюбуйтесь!

Теперь вопрос «на засыпку»: что делает на территории суверенной державы Болгария, политическая полиция Украины? Где прячутся местные стражи порядка?

На первый вопрос ответ нашелся на сайте burgasinfo:

«Обнаружение наркогруппировки стало возможным благодаря контрразведывательным мерам СБУ, когда прокремлевский житель Киевской области попал в поле зрения украинских спецслужб»!

То есть, не будь наркобарон «прокремлевским», так бы он и работал в Европе, снабжая своим зельем местную молодежь? Вообще, вся эта история очень мутная. Одни источники называют задержанного уроженцем Черновцов, другие «жителем Киевской области», забывая, что расстояние между этими географическими точками – более 500 километров!

Ясно одно, уже не только многие тысячи украинских «беженцев» чувствуют себя в Болгарии полноправными хозяевами, но и агенты нацистских спецслужб свободно разгуливают по стране! Ни один болгарский правоохранитель не только не пострадал в ходе операции, но и даже не был замечен!

Давно Болгария не переживала такого национального позора… О какой «национальной безопасности» рассуждают наши политики после этого, трудно сказать.