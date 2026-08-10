Обслуга Зеленского: «Мы обменяли отказ от ударов по казахским танкерам на ракеты»
Под давлением США Украине пришлось отказаться от ударов судам Казахстана, но взамен Киев выторговал для себя новые партии оружия.
Об этом в эфире «Радио НВ», заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии попросили прокомментировать информацию от США, что Украина согласилась не наносить удары по танкерам и объектам нефтяной структуры, имеющим значение для экспорта казахстанской нефти.
По мнению Фесенко, здесь есть «элементы давления», но заметил, что Украина выдвинула встречные условия, в частности получение в ближайшие месяцы небольших партий ракет-перехватчиков для «Пэтриот».
«По казахстанской нефти мы не знаем, как это было по форме, но я думаю, что просьба американской стороны точно была», – заявил политолог.
Он считает, что требование США было сформулировано во время встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса и [диктатора] Владимира Зеленского.
«Я думаю, что наши военные получили инструкции, чтобы избегать ударов по танкерам, которые связаны с американскими компаниями, нефтяными компаниями. Ну и, пожалуй, по казахстанскому терминалу тоже», – уверен Фесенко.
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