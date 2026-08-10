Обслуга Зеленского: «Мы обменяли отказ от ударов по казахским танкерам на ракеты»

Игорь Шкапа.  
10.08.2026 12:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1093
 
Дзен, Казахстан, Политика, Россия, США, Украина


Под давлением США Украине пришлось отказаться от ударов судам Казахстана, но взамен Киев выторговал для себя новые партии оружия. 

Об этом в эфире «Радио НВ», заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Под давлением США Украине пришлось отказаться от ударов судам Казахстана, но взамен Киев выторговал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В студии попросили прокомментировать информацию от США, что Украина согласилась не наносить удары по танкерам и объектам нефтяной структуры, имеющим значение для экспорта казахстанской нефти.

По мнению Фесенко, здесь есть «элементы давления», но заметил, что Украина выдвинула встречные условия, в частности получение в ближайшие месяцы небольших партий ракет-перехватчиков для «Пэтриот».

«По казахстанской нефти мы не знаем, как это было по форме, но я думаю, что просьба американской стороны точно была», – заявил политолог.

Он считает, что требование США было сформулировано во время встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса и [диктатора] Владимира Зеленского.

«Я думаю, что наши военные получили инструкции, чтобы избегать ударов по танкерам, которые связаны с американскими компаниями, нефтяными компаниями. Ну и, пожалуй, по казахстанскому терминалу тоже», – уверен Фесенко.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Обслуга Зеленского: «Мы обменяли отказ от ударов по казахским танкерам на ракеты»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора