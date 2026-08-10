Зе-депутат: Украинский бизнес загибается под ударами. У власти нет решений

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Украинский бизнес несет колоссальные потери сегодня от российских ударов и долго не протянет в таком режиме.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил депутат ВР от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, насколько Украина готова к войне на истощение, в ходе которой у нее выбиваются склады, логистика, бизнесс.

«Украина совершенно не готова к длительной войне на истощение, но ни одна страна на планете не готова к войне на истощение. Это не та ситуация, к которой мы готовы хуже, чем кто-то. Более того, в той или иной степени мы в этой войне на истощение участвуем уже 4,5 года. Они нас пытаются истощить всеми способами», – сказал Бужанский.

По его мнению, еще в начале войны надо было ввести страхование военных рисков, за счет которых сегодня могли бы компенсировать сегодняшние потери бизнесу.