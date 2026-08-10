Зе-депутат: Украинский бизнес загибается под ударами. У власти нет решений
Украинский бизнес несет колоссальные потери сегодня от российских ударов и долго не протянет в таком режиме.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил депутат ВР от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, насколько Украина готова к войне на истощение, в ходе которой у нее выбиваются склады, логистика, бизнесс.
«Украина совершенно не готова к длительной войне на истощение, но ни одна страна на планете не готова к войне на истощение. Это не та ситуация, к которой мы готовы хуже, чем кто-то. Более того, в той или иной степени мы в этой войне на истощение участвуем уже 4,5 года. Они нас пытаются истощить всеми способами», – сказал Бужанский.
По его мнению, еще в начале войны надо было ввести страхование военных рисков, за счет которых сегодня могли бы компенсировать сегодняшние потери бизнесу.
«Потери у бизнеса чудовищны. Наш бизнес не имеет такой жировой прослойки, которая позволила бы долго сопротивляться в таком режиме. Условно говоря, владельцы «Эпицентра» Гереги очень богатые люди, но богатые – это не значит, что они могут позволить себе такие потери в каком-то постоянном режиме.
«Розетка» понесла потери, «Новая почта» несёт потери постоянно. Опять же, это не вчера началось, не позавчера. «Интертоп» подвергся удару. Можно долго перечислять.
К чести власти будет сказано, то есть премьер моментально организовал встречу с бизнесом. Бизнес встретился и, судя по отзывам, счастливым оттуда не вышел. Не вышел, потому что не увидел каких-то решений, которые могут резко понятно облегчить его ситуацию. Но у власти и нет таких решений», – заявил Бужанский.
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