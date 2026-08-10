Этой осенью падёт ещё один бастион ВСУ – британский аналитик
Несмотря на ожесточённое сопротивление элитных подразделений ВСУ, Орехов берётся в окружение российской армией, и может быть освобождён уже осенью этого года.
Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Орехов уже в значительной степени изолирован от других украинских сил, он находится на выступе далеко на юге, и русские уже взяли его в полукольцо.
А российские войска, которые наступают с востока, судя по всему, перерезают основные пути снабжения.
Несомненно, в Орехове будет ожесточенное сопротивление. Там, как я подозреваю, находятся одни из лучших и наиболее боеспособных украинских войск», – сказал Меркурис.
«Но мне с трудом верится, что это сражение, если оно начнется всерьез, продлится долго. Скорее всего, мы увидим внезапный прорыв в Орехове, как это было, например, в Угледаре и других местах.
Как только станет невозможно продолжать сопротивление, все рухнет очень быстро.
И я, например, уверен, что Орехов падет в этом году, возможно, уже осенью», – добавил он.
English version :: Читать на английском Этой осенью падёт ещё один бастион ВСУ – британский аналитик