Этой осенью падёт ещё один бастион ВСУ – британский аналитик

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Несмотря на ожесточённое сопротивление элитных подразделений ВСУ, Орехов берётся в окружение российской армией, и может быть освобождён уже осенью этого года.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орехов уже в значительной степени изолирован от других украинских сил, он находится на выступе далеко на юге, и русские уже взяли его в полукольцо. А российские войска, которые наступают с востока, судя по всему, перерезают основные пути снабжения. Несомненно, в Орехове будет ожесточенное сопротивление. Там, как я подозреваю, находятся одни из лучших и наиболее боеспособных украинских войск», – сказал Меркурис.