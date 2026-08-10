Для президента США Дональда Трампа Россия намного интересней, чем Украина.

Об этом в эфире «Радио НВ», заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит ждать от Трампа поддержки Украины. Не будет поддержки Украины. Тактически Трамп может делать жесты в сторону Украины, в частности признавать, что мы можем воевать с Россией, можем доставать русских ударами по их территории.

Он может признавать нашу военную способность, безусловно, но мы же видим, у него позиция по отношению к Украине очень противоречива, может меняться, могут быть определенные жесты в сторону Украины, могут быть усилия в мирных переговорах, но для Трампа Россия намного интереснее Украины. Это не значит, что он играет на русской стороне. Просто для него это высшая лига геополитики», – сказал политолог.