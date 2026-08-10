Зе-политолог: Для США Украина – низшая лига геополитики
Для президента США Дональда Трампа Россия намного интересней, чем Украина.
Об этом в эфире «Радио НВ», заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не стоит ждать от Трампа поддержки Украины. Не будет поддержки Украины. Тактически Трамп может делать жесты в сторону Украины, в частности признавать, что мы можем воевать с Россией, можем доставать русских ударами по их территории.
Он может признавать нашу военную способность, безусловно, но мы же видим, у него позиция по отношению к Украине очень противоречива, может меняться, могут быть определенные жесты в сторону Украины, могут быть усилия в мирных переговорах, но для Трампа Россия намного интереснее Украины. Это не значит, что он играет на русской стороне. Просто для него это высшая лига геополитики», – сказал политолог.
По его словам, для Трампа высшая лига геополитики – это США, Китай и Россия, после чего идет первая лига, где есть ЕС, Индия и так далее.
«Мы для него даже не в первой лиге, а во второй, мы еще ниже. Но, поскольку идет война, которая ему не нравится, и она ему мешает договориться с Россией, нужно эту войну прекратить. И здесь для нас есть определенные шансы. Помогать нам, как было при Байдене, он не будет, потому что это противоречит его мировоззрению. Подарков он нам делать не будет. Максимум, что возможно, – продавать оружие, предоставлять разведывательные данные, скажем так, делать то, что отвечает американским интересам», – заявил Фесенко.
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