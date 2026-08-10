«Это негуманно – нас заставляют капитулировать» – ВСУшник из львовского облсовета

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Россия методично уничтожает украинскую инфраструктуру, в том числе объекты энергетики, чтобы создать максимально тяжелые условия к зиме и принудить Украину к капитуляции.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь львовского облсовета, командир дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ майор Маркиян Лопачак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы хотим жить в адекватном мире, с адекватным восприятием, не иметь какое-то больное воображение или жить в каком-то розовом пузыре, надо эту реальность воспринимать, к сожалению, такой, как она есть. То, что сейчас делает Россия, буквально несколько недель, уничтожая логистику, уничтожая склады с продовольствием, уничтожая автозаправочные станции, и, скажем, элементы критической инфраструктуры и так далее, это свидетельствует о том, что они будут пытаться в холодный период года, в осенне-зимний период, пытаться заставить украинцев почувствовать такую общую депрессию, уныние ко всему, к власти, прочему ко всему», – причитал бандеровец.

«И будут пробовать такими, скажем, нечеловеческими, негуманными способами заставлять Украину идти на те или иные уступки, которые они не могут достичь военным путем. Да, действительно, к этим вещам нужно готовиться, не надо быть большим аналитиком, чтобы понять, что энергетическая инфраструктура, что инфраструктура критическая, которая подвергается невероятным атакам врага уже пятый год, она не успевает восстанавливаться – и с каждым месяцем, с каждым годом становится все сложнее», – лепетал Лопачак.

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