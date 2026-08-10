Информация со стороны нового военного командования о наведении порядка в так называемых штурмовых полках ВСУ, которые снискали скандальную известность запредельно высокими потерям, издевательствами и убийствами своих солдат, не соответствует действительности.

Об этом в интервью «Радио Свобода» [нежелательная организация в РФ] заявил киевский военный пропагандист, командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких изменений по штурмовым полкам серьезных не произошло. Штурмовые полки как выполняли выданные им задания, так и выполняют. Как было у полка 425-го «Скала 13 участков фронта отдельных, так они и остаются. Никто этих задач не снимает. Каких-то серьезных изменений по ним на самом деле не произошло. А это такие – информационные заявления. У нас люди любят надежды, когда им что-то рассказывают. И часто люди, принимающие решения, продают на информационном поле симулякры решений вместо решений. А сейчас никаких решений по штурмовым полкам, по их расформированию или ограничению их деятельности – не принято», – подчеркнул укро-пропаганлист.

Он считает, что сами по себе штурмовые полки нужны, но жалуется, что их неправильно применяют, в частности, не закрепляя за конкретным участком фронта, а распыляют по разным направлениям.