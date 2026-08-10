Рамм: «Удары по Украине – это первый гром того шторма, который начнётся осенью»

Максим Столяров.  
10.08.2026 22:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Усилившиеся удары по объектам на территории Украины – это подготовка крупного наступления российской армии, которое может начаться уже осенью-зимой этого года.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт и журналист, гвардии майор запаса Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Усилившиеся удары по объектам на территории Украины – это подготовка крупного наступления российской армии,...

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«Мы находимся в начале большой наступательной операции. В начале этого все требовали крови, бомбить Киев, всех уничтожать. Но необходимо было подготовиться, создать запас сил и средств на первое время, пока операция начнётся.

Линейки боеприпасов сменить, сейчас уже используются реактивные дроны. Поэтому мы только в начале этого пути.

Самое интересное начнётся осень-зима этого года. А пока это только первый гром этих больших изменений», – сказал Рамм.

«Надо исходить из того, что в 2030 году европейцы готовятся воевать. Это уже совершившийся факт, они это не просто декларируют, но они к этому готовятся.

У меня складывается впечатление, что есть полный консенсус европейских элит, что это должно быть.

И если из этого исходить, то СВО – это преддверие большого столкновения с Европой», – подытожил эксперт.

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English version :: Читать на английском Рамм: «Удары по Украине – это первый гром того шторма, который начнётся осенью»

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