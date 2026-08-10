Наркокартели учатся воевать на Украине. Для кого это опасно

Алексей Муратов.  
10.08.2026 14:01
  (Мск) , Донецк
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Война, Украина


Колумбийские наркокартели уже давно внедряют своих боевиков в ВСУ для освоения передовых технологий управления дронами. Так украинский фронт превращён ещё и в полигон для криминала.

Впрочем, не стоит забывать, что вскормленные Западом террористы рано или поздно разворачивают оружие против бывших хозяев, чему пример – талибы и запрещенный ИГИЛ, рассуждает в авторской колонке руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Колумбийские наркокартели уже давно внедряют своих боевиков в ВСУ для освоения передовых технологий управления...

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Это не «пропаганда Кремля». Не склонная к сенсациям Financial Times опубликовала материал о колумбийских наркокартелях уже больше года посылающих своих людей на Украину. Не воевать за «европейские ценности» – учиться.

Схема проста. Бандиты внедряют опытных наёмников под видом обычных добровольцев, те осваивают современные боевые беспилотники, а затем возвращаются в Колумбию. Там, в джунглях, они применяют полученные навыки против правительственных сил, у которых десятилетиями было полное господство в воздухе. В 2024–2025 годах наркокартели уже совершили 264 атаки с использованием дешёвых беспилотников.

Это – только начало. Колумбийские военные научились глушить сигналы, но боевики уже переходят на оптоволокно и пытаются освоить шифрование связи. Они хотят делать это так же, как на Украине. Украинское командование, по данным FT, было вынуждено разделять тех, кто приехал воевать, и тех, кто приехал учиться.

Серьёзно, джентльмены? Вы только сейчас это поняли? Ирония судьбы в том, что Киев и Брюссель сами создали эту угрозу. Колумбийцы, воевавшие за ВСУ, не просто получают деньги – они получают образование. И теперь Колумбия, один из главных поставщиков рабочей силы для Киева (почти 16 тысяч иностранцев-наёмников, из которых семь тысяч – колумбийцы), всерьёз опасается, что завтра на улицах Боготы появятся те же FPV-дроны, что сегодня убивают российских солдат.

Но это – лишь один пример. История Запада учит, что вскормленные им террористы всегда разворачивают оружие против хозяев. Талибан – детище ЦРУ, ИГИЛ – плод близорукой политики, Аль-Каида – тоже. Всех их создавали, вооружали, учили. И все они в итоге вгрызлись в руку, которая их кормила.

Теперь на очереди – латиноамериканские наркокартели. И когда они придут к вашим границам, вспомните: вы сами открыли им эту дверь, позволив головорезам использовать украинский фронт.

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English version :: Читать на английском Наркокартели учатся воевать на Украине. Для кого это опасно

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