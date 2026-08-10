И все-то у них «дебет с крЕдитом не сходятся». Особенно это стало заметно после мощнейшей атаки на Одессу в ночь на 9 августа. После чего город остался обесточен, обезвожен, лишен связи, а транспорт парализован.

Сводки ВСУ героически сообщали… что над Одессой не было сбито ни одной ракеты (11 штук). Лишь только около ста ударных беспилотников. Что, по сравнению с нетронутой баллистикой, как-то меркнет, не «потужно» как-то.

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Среди ракет — «искандеры», «ониксы» и «цирконы», а среди целей (помимо традиционной инфраструктуры порта) — электроподстанции и ТЭЦ. Вот только пропаганда скрывает разрушения на них, а руины на месте жилого фонда активно подсвечивает. Почему?

Для начала, разрушения жилья действительно ужасны. Ведь если к уничтожению казенных домов люди цинично привыкли, то потеря своей крыши над головой — в Одессе это конец, приговор. Квартиры не восстанавливаются, счета за коммуналку приходят, из-за них и так бездомным людям блокируют счета, и все — одна только мысль: «Пусть уже зашибет ракета, только сразу».

И вот тут-то как раз нестыковка.

Где кадры разбитых подстанций (а они таки разбиты). Нету! И глупо даже говорить, что нацистам стыдно признаться, что обосрались, не сбив ракет. Ведь пропакондомы всех мастей и так круглосуточно кричат: «Ракеты типа «Оникс» наша ПВО сбивать не может!» (больше скажу, и тревога не включается, когда они летят). Зато ПВО очень даже сбивает дроны, хоть и мимо, зато как! Вынося Одессу целыми кварталами.

«Спасибо ВСУ! Одесса без света и воды после страшного обстрела, но не сдается. — Пишет на это ВСУшный рупор, нацистка Алена Балаба. — Безумные россияне, которые не могут осознать, что война не остановится капитуляцией Украины. Мы спалим вам все НПЗ, все маркетплейсы и дотянемся до оборонных предприятий – и там все спалим тоже. Вместе с вашей «победоносной» армией».

Тем самым — вот этим «мы» — провоцируя, расписываясь за одесситов, падаль (в том числе) и обрекает мирняк на Ад.

К слову, больше всего разрушений после «подвигов» ПВО во время кошмарной атаки — на Екатерининской площади, с которой в недавнем прошлом нацисты стащили и саму Екатерину, переименовали площадь и идущую от нее улицу в Европейскую, а на пустующий постамент приклеили портрет Ганула (хоть дворников и обязывают срывать).

Это в паре шагов от Дюка, заколоченного в ящик Пушкина, Дома Гоголя… Влупить по территории, которая все равно по гроб жизни будет ассоциироваться у падали с русским миром, вдвойне приятно.

…и там везде живут люди, да, в исторических памятниках и живут, как и все в центре. Стираемые из этой самой истории.

А ПВОшникам, как неосмотрительно рассказывают их родственники, еще и премии за удачные сбития над жилыми домами дают. Ибо два в одном: «Смотри, мир, что творят рашисты!».