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Вашингтон начинает разочаровываться в Украине, потому что ВСУ продолжают терпеть поражения на фронте и терять город за городом, а обрушить российскую экономику не удалось.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время встречи НАТО в Анкаре Трамп и американцы в целом поддерживали нарратив об успехах Украины. А к моменту встречи в Вашингтоне они поняли, что их просто водят за нос. И что Константиновка пала, что другие города тоже пали, что русские успешно адаптировались к атакам украинских беспилотников. Что российская экономика вовсе не на грани краха и что это украинцы, а не русские, оказались в тяжелом положении», – сказал Меркурис.