В Вашингтоне гаснет эйфория вокруг проигрывающей Украины – Меркурис

Максим Столяров.  
10.08.2026 18:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1224
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон начинает разочаровываться в Украине, потому что ВСУ продолжают терпеть поражения на фронте и терять город за городом, а обрушить российскую экономику не удалось.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон начинает разочаровываться в Украине, потому что ВСУ продолжают терпеть поражения на фронте и...

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«Во время встречи НАТО в Анкаре Трамп и американцы в целом поддерживали нарратив об успехах Украины. А к моменту встречи в Вашингтоне они поняли, что их просто водят за нос.

И что Константиновка пала, что другие города тоже пали, что русские успешно адаптировались к атакам украинских беспилотников. Что российская экономика вовсе не на грани краха и что это украинцы, а не русские, оказались в тяжелом положении», – сказал Меркурис.

«И это, вероятно, объясняет, почему Трамп решил дистанцироваться от Зеленского и украинцев в тот момент. В любом случае, «The Atlantic» связывает снижение уверенности и угасание эйфории вокруг Украины с этой конкретной встречей», – добавил он.

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English version :: Читать на английском В Вашингтоне гаснет эйфория вокруг проигрывающей Украины – Меркурис

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