Астана не в силах заставить китайских студентов говорить по-казахски

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Русский язык сохраняет свои позиции в Казахстане благодаря Китаю.

Об этом казахский политолог Андрей Чеботарев заявил в интервью своему украинскому коллеге Руслану Бортнику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нам приезжает большое количество китайских студентов, в том числе, изучать русский язык. Потому что в Казахстане на профессиональном уровне преподают русский язык в вузах. Они приезжают изучать русский язык, чтобы потом поступать в наши вузы, потому что им это выгодно экономически и с точки зрения логистики», – сказал Чеботарев.

По его словам, среди казахов мало тех, кто целенаправленно учит китайский, зато многие якобы свободно говорят по-русски.