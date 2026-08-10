Астана не в силах заставить китайских студентов говорить по-казахски
Русский язык сохраняет свои позиции в Казахстане благодаря Китаю.
Об этом казахский политолог Андрей Чеботарев заявил в интервью своему украинскому коллеге Руслану Бортнику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К нам приезжает большое количество китайских студентов, в том числе, изучать русский язык. Потому что в Казахстане на профессиональном уровне преподают русский язык в вузах. Они приезжают изучать русский язык, чтобы потом поступать в наши вузы, потому что им это выгодно экономически и с точки зрения логистики», – сказал Чеботарев.
По его словам, среди казахов мало тех, кто целенаправленно учит китайский, зато многие якобы свободно говорят по-русски.
«Китай очень сильно представлен в Казахстане в экономике. Это своего рода страховка для Казахстана… Китаю не понравится, если Россия будет давить на Казахстан. А для России развитие отношений с Китаем – это сейчас тема №1. Поэтому, находясь между Россией и Китаем, Казахстан имеет большую подушку безопасности, чем ваша страна, находясь между Россией и Польшей», – рассуждал Чеботарев, не замечающий нацизма в Казахстане.
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