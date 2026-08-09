Каждая военная авантюра Зеленского будет обходиться Украине всё дороже – военкор из Китая
40-дневная кампания украинского просроченного президента Владимира Зеленского нанесла Украине самый тяжелый ущерб с начала конфликта.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал китайский военкор Хаочжэн Чжу, работающий в зоне боевых действий на Донбассе.
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«Действия киевских властей были в значительной степени мотивированы политической показухой. Зная, что они не смогут конкурировать с Россией на передовой, Киев намеренно установил «40-дневный» период, по сути, чтобы представить Западу «отчёт» и заручиться большей военной помощью и политической поддержкой.
Однако настоящая битва должна измеряться достижением целей, а не количеством страниц календаря. Украина надеялась создать иллюзию «успешного контрнаступления» с помощью медийной шумихи. Этот оппортунистический менталитет привёл к ошибочным тактическим решениям, войска были рассеяны в разных направлениях, в конечном итоге ничего не добившись.
За последние 40 дней украинские силы неоднократно использовали беспилотники, ракеты и другое дальнобойное оружие для атак на густонаселённые районы, школы, больницы и общественный транспорт. Это прямое нарушение международного гуманитарного права.
При атаках на российские городские жилые районы украинские силы не делали различий между военными целями и гражданскими зданиями, что привело к гибели десятков мирных жителей и ранениям сотен.
Эти действия привели к тому, что Украина постепенно утратила своё моральное превосходство в международном общественном мнении. Ни одна ответственная страна не должна мириться с такой военной авантюрой ценой жизней мирных жителей», – отметил Хаочжэн Чжу.
Он подчеркнул, что позиция Китая тверда: он осуждает нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру со стороны Украины, и призывает стороны соблюдать международное гуманитарное право.
«Столкнувшись с провокациями, российские вооруженные силы не оказались в пассивной и оборонительной позиции, а быстро скорректировали свою тактику, сосредоточившись на нанесении ударов по военному потенциалу Украины.
По данным статистики нескольких военных мониторинговых агентств, количество танков, бронетехники и артиллерийских орудий, потерянных украинской армией за этот период, превысило общее количество потерь за предыдущие три месяца, а несколько элитных бригад были вынуждены отступить в тыл для реорганизации.
В целом, эта «40-дневная кампания» нанесла Украине самые тяжелые потери с начала конфликта. Сильный, но сдержанный ответ России демонстрирует, что любая попытка оказать давление силой не увенчается успехом.
Единственный путь вперед, отвечающий интересам всех сторон – это отказ Киева от нереалистичных иллюзий и возвращение за стол переговоров для обсуждения мирного урегулирования в реалистичном ключе. В противном случае продолжение подобных «плановых кампаний» обойдется Украине еще дороже», – добавил военкор.
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