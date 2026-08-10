Турция вопреки Конвенции Монтрё готовится заблокировать проход российским судам – Бортник
Турция может пойти на нарушение международных обязательств и закрыть движение судов в российские черноморские порты.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сославшись на появившуюся в медиа информацию, укро-эксперт обратил внимание, что Турция ограничила проход коммерческих судов в Чёрное море, следующих в российские порты, требуя дополнительного времени для проверок.
«Напомню, что Новороссийск является одним из ключевых российских портов для экспорта, а Украина согласилась не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, ту часть, которая идёт через Новороссийск.
Что теперь получается? Если Украина согласилась не атаковать эту инфраструктуру, а Россия не соглашается дать какие-то гарантии и не атаковать часть инфраструктуры Украины, при этом страдают международные перевозчики, Турция может ограничить проход российских кораблей в Чёрное море», – утверждал укро-политолог.
При этом он напомнил, что Конвенция Монтрё не позволяет Турции предпринимать такие действия в отношении гражданских судов.
«Но дело в том, что сколько уже международно-правовых норм и международных соглашений было нарушено в этой войне, что если Турция нарушит ещё одну или просто будет саботировать, ссылаясь на какие-то технические формы, это уже ни на что не повлияет.
Это может вызвать дополнительный кризис между Турцией и Россией, помидорной или какой-то ещё с любыми инструментами давления России на Турцию. Хотя это будет сделать сложно, потому что тот же Турецкий поток очень важен сейчас для России, для экспорта её энергоносителей из именно европейской части.
Но я не исключаю, что Турция сейчас может давить таким образом и на Россию, и на Украину, ограничивая судоходство и в украинские, и российские порты, требуя от них достигнуть нового зернового или другого перемирия», – уверен Бортник.
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