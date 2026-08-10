Турция вопреки Конвенции Монтрё готовится заблокировать проход российским судам – Бортник

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Турция может пойти на нарушение международных обязательств и закрыть движение судов в российские черноморские порты.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сославшись на появившуюся в медиа информацию, укро-эксперт обратил внимание, что Турция ограничила проход коммерческих судов в Чёрное море, следующих в российские порты, требуя дополнительного времени для проверок.

«Напомню, что Новороссийск является одним из ключевых российских портов для экспорта, а Украина согласилась не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, ту часть, которая идёт через Новороссийск. Что теперь получается? Если Украина согласилась не атаковать эту инфраструктуру, а Россия не соглашается дать какие-то гарантии и не атаковать часть инфраструктуры Украины, при этом страдают международные перевозчики, Турция может ограничить проход российских кораблей в Чёрное море», – утверждал укро-политолог.

При этом он напомнил, что Конвенция Монтрё не позволяет Турции предпринимать такие действия в отношении гражданских судов.