Украинские прогнозы все мрачнее: «Новый поход на Киев и битва за Харьков»

Украинская война приближается к конфликту с прямым участием гораздо большего числа стран.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зима будет тяжёлая. Это не только в Украине, она будет тяжёлая и в России, а при негативном стечении обстоятельств она будет тяжёлой для всей Европы. Мы продолжаем приближаться к региональной полноценной войне с участием нескольких десятков потенциально стран. С рисками трансформации этой войны в международную или даже в мировую », – сказал Бортник.

Он считает реальной угрозой наступления ВС РФ из Черниговской области, отметив, что это направление «самый прямой путь к левобережью Киева без привлечения Беларуси».

«Потенциально Россия может из Черниговской области заходить на территорию Украины и пытаться захватить левый берег Днепра Киева, пытаться отрезать ВСУ на левобережье Днепра от ключевых нитей поставок, которые идут через днепровские мосты, в том числе через Киев. Думаю, что до этого мы ещё далеко, но потенциально, по нашим расчётам, в случае продолжения войны российская операция и российское вторжение в Черниговскую область с целью, например, похода на Киев, вероятность такого резко вырастает в конце 2027 года – в 2028 году. Это такая достаточно консервативная оценка», – говорит политолог.

Еще одним угрожающим направлением он называет Харьковскую область.

«Харьковская область вообще под большой угрозой. И если российская армия сможет захватить Казачью Лопань и двигаться к Золочеву, то я не исключаю, что начнётся новый этап битвы за Харьков. Или, если на фронте появятся значительные российские резервы после выборов, в том числе и резервы иностранных контингентов, те же самые северокорейцы, то ситуация на Харьковском и на Сумском направлении, возможно, и на Черниговском, резко будет ухудшаться.

Я просто предупреждаю наших зрителей из этих регионов. Подумайте, где в безопасности вы сможете провести хотя бы зиму, потому что ситуация дальше будет тяжелая», – заявил Бортник.