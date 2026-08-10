ЕС не просто ввел санкции против казахских компаний, он еще и кошмарит инспекциями страну

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Включение двух казахских компаний в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС не повлияет на экономику страны, но доставит политические неприятности.

Об этом казахский политолог Андрей Чеботарев заявил в интервью своему украинскому коллеге Руслану Бортнику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Казахстан идет экономическое давление. Это война санкций. Некоторые казахстанские компании попали в очередной 21-й пакет санкций ЕС. На моей памяти таких компаний уже около пяти. Понятно, что на экономику Казахстана это никак не влияет, но политически это не очень приятно. К нам приезжают ревизоры из ЕС, выступают, проверяют, насколько мы соблюдаем эти санкции», – рассказал Чеботарев.

Европейский союз включил две зарегистрированные в Казахстане компании — ТОО «ТауКЗ» и ТОО «КБР-Технологии» — в перечень организаций, в отношении которых действуют усиленные ограничения на поставки товаров и технологий двойного назначения.

По версии Совета ЕС, эти организации поддерживают российский военно-промышленный комплекс или помогают обходить действующие запреты.

В официальном регламенте при этом не приводится отдельного обоснования включения в черный лист каждой из двух казахстанских компаний.