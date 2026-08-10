Луценко: «Российские суда будет топить армия имени Греты Тумберг»
Если Запад не желает перекрывать экспорт российской нефти, то это должна сделать Украина.
Об этом в беседе с телеведущей-эестремисткой и террористкой Яниной Соколовой заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ и списавшийся по здоровью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть два варианта. Или наши союзники принимают серьезное решение, перекрывают для российской нефти свои проливы. Это Дания, это Испания, с Британией вместе, это Египет, выход в Красное море – и это Турция из Босфора», – рассуждал Луценко.
Впрочем, он признает, что надежды на это минимальны, а потому Украине следует самостоятельно решать этот вопрос.
«Если наши союзники на это не годятся, значит, мы должны бить эти танкеры в территориальных водах России. Желательно пустыми, чтобы наши союзники не сильно пострадали от экологии. Я думаю, что это должна быть экологическая повстанческая армия имени Греты Тумберг в защиту северных оленей, жизнь которых усложняет эта вся российская добыча нефти.
И вот, представить себе, что просто яхты, на которых стоят украинские FPV, просто барражируют в нейтральных водах», – заявил экс-генпрокурор.
Он говорит, что это проблемно для государства и его руковдителей, но, дескать, ради победы можно пойти на это.
«Я вот абсолютно уверен, что рано или поздно то, что делает [террорист ] «Мадьяр» на этой стороне фронта, сделают и на той стороне, либо официально наши союзники, либо неофициально наши добровольцы.
Признаки этого уже есть. Помнишь скандал, когда Греция вдруг возмутилась, что к ее берегам прибило обломки украинского морского дрона? Как ты думаешь, где взялся в Средиземном море украинский морской дрон? А помнишь, что перед этим один из российских танкеров теневого флота был атакован у берегов Ливии неизвестной морской дробью. Армия имени Греты Тумберг разбирается», – кривлялся Луценко.
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