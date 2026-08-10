«Дайте им Достоевского, Жукова и УПЦ»: Луценко хочет охмурить электорат Усиком

Игорь Шкапа.  
10.08.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Боксер Александр Усик может откусить на следующих выборах у [диктатора] Владимира Зеленского значительную часть разочаровавшегося в нем электората.

Об этом в беседе с телеведущей-эестремисткой и террористкой Яниной Соколовой заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ и списавшийся по здоровью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боксер Александр Усик может откусить на следующих выборах у [диктатора] Владимира Зеленского значительную часть...

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Луценко говорит, что поддержал бы решение Усика баллотироваться в президенты Украины, поскольку «он 40% забирает у Зеленского».

«В Украине была вата, правда. Где она делась? Почему ни в какой социологии ее не видно? А ты на одну строчку обрати внимание, глубина опроса называется. Из 10 человек, к которым обращаются социологи, только один соглашается отвечать. Кто отказывается? Озабоченные люди или отчаявшиеся люди. Но все те, кого мы называем ватой, боятся сказать, что они дальше хотят Русский мир с Достоевским, Булгаковым, с дружбой народов», – сказал Луценко.

По его словам, «вата по ударами российских ракет подгорела».

«Да, они уже не за Путина. Но вот дайте нам Булгакова, дайте нам Жукова и еще и русский язык, и Украинскую православную церковь. И теперь вопрос: кто этот лидер? Бойко? Они отказываются отвечать на вопросы, потому что они не могут найти лидера. И тут выходит красавец, спортсмен, отличник, как говорится, в казацком костюме, с фотографией Трампа в руках, не Путина.

И 40% электората Зеленского – это именно те люди, которые ему тогда поверили, что он, какая разница, как называется улица. А он же, жесть, привез памятник Бандере, Мазепе. И потому они в нем разочарованы. И если есть вариант, что это будет кто-то другой, более близкий по духу, который уже за УПЦ, ну хоть за один из этих маркеров, тут здесь уже Усик», – рассуждал Луценко.

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