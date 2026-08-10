Боксер Александр Усик может откусить на следующих выборах у [диктатора] Владимира Зеленского значительную часть разочаровавшегося в нем электората.

Об этом в беседе с телеведущей-эестремисткой и террористкой Яниной Соколовой заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ и списавшийся по здоровью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Луценко говорит, что поддержал бы решение Усика баллотироваться в президенты Украины, поскольку «он 40% забирает у Зеленского».

«В Украине была вата, правда. Где она делась? Почему ни в какой социологии ее не видно? А ты на одну строчку обрати внимание, глубина опроса называется. Из 10 человек, к которым обращаются социологи, только один соглашается отвечать. Кто отказывается? Озабоченные люди или отчаявшиеся люди. Но все те, кого мы называем ватой, боятся сказать, что они дальше хотят Русский мир с Достоевским, Булгаковым, с дружбой народов», – сказал Луценко.

По его словам, «вата по ударами российских ракет подгорела».