Вучич попытался оправдаться за визит Зеленского: «Сербия ничего не потеряла»

Общаясь с прессой в ходе инспекции работ по восстановлению старого железнодорожного моста в Белграде, президент Сербии Александр Вучич прокомментировал негативные комментарии по поводу недавнего визита Владимира Зеленского.

По его словам, он «рад отличному сотрудничеству с Китаем и США» и что Сербия «не разрушает дружбу с Россией», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич заявил, что Сербия продолжит проводить независимую и автономную внешнюю политику, не вступая в союз с какой-либо великой державой, и подчеркнул, что его задача – защищать исключительно интересы Сербии. Комментируя реакцию на визит Зеленского в Сербию, он отметил, что часть оппозиции пытается представить его визит как изменение сербской внешней политики.

«Все немного недовольны независимой политикой Сербии, она будет продолжена. Я всегда готов легко объяснить аргументы любому, кто захочет их услышать. Они раньше говорили, что я вложил Сербию в объятия Путина и что мы – российская колония. Когда приехал Зеленский, они не слушали ни его, ни меня, а сразу заявили, что мы перешли на другую сторону. Мы никуда не переходили. Я всю жизнь боролся за то, чтобы Сербия проводила независимую и автономную политику», – сказал сербский президент.

Он добавил, что Сербия не изменила свою позицию по санкциям против России.