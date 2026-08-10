Бортник: Украина окончательно осознала, что не в состоянии победить Россию в войне

Игорь Шкапа.  
10.08.2026 16:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2262
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не в силах победить Россию на поле боя, а потому сделала ставку на другие методы.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не в силах победить Россию на поле боя, а потому сделала ставку на...

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«Украина своими ударами играет не только на ослабление ВС РФ. А в последнее время даже меньше на ослабление ВС РФ, а больше пытается играть во внутреннюю дестабилизацию. Именно внутреннюю дестабилизацию России Украина видит как ключ к победе.

Потому что на линии фронта победить, состязаясь обычными военными ресурсами, Украина не может. В России больше этих ресурсов, больше любых ресурсов. Поэтому внутренняя дестабилизация России – это ключ победы для Украины», – сказал эксперт.

По его мнению, именно поэтому наносятся удары по энергетической инфраструктуре, розничным сетям, российской логистике.

«Всё то, что должно колебать, раскачивать российское общественное мнение. Эти удары также – внутренняя картинка для Запада, которая должна подталкивать Запад переосмысливать ход войны, переосмысливать то, что происходит в российско-украинской войне и не требовать от Украины каких-то глубоких уступок.

Картинка должна показывать и доказывать, что Россия не выигрывает эту войну. Ну и это внутренняя информационная компания, которая удерживает надежду в украинском обществе на то, что Украина не проиграет или, как минимум, пока что не проигрывает», – резюмировал Бортник.

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English version :: Читать на английском Бортник: Украина окончательно осознала, что не в состоянии победить Россию в войне

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