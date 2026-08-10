Бортник: Украина окончательно осознала, что не в состоянии победить Россию в войне

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Украина не в силах победить Россию на поле боя, а потому сделала ставку на другие методы.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина своими ударами играет не только на ослабление ВС РФ. А в последнее время даже меньше на ослабление ВС РФ, а больше пытается играть во внутреннюю дестабилизацию. Именно внутреннюю дестабилизацию России Украина видит как ключ к победе. Потому что на линии фронта победить, состязаясь обычными военными ресурсами, Украина не может. В России больше этих ресурсов, больше любых ресурсов. Поэтому внутренняя дестабилизация России – это ключ победы для Украины», – сказал эксперт.

По его мнению, именно поэтому наносятся удары по энергетической инфраструктуре, розничным сетям, российской логистике.