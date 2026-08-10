Это подстава от Зеленского – нас бьют дубиной по голове, – киевский русофоб о 40-дневной операции

Анатолий Лапин.  
10.08.2026 14:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Так называемая операция по принуждению России к миру, которая была объявлена на 40 дней диктатором Владимиром Зеленским, и сроки которой уже истекли, была «подставой» с его стороны.

Об этом в эфире видеоблога UkrLifeзявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом – штабист Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемая операция по принуждению России к миру, которая была объявлена на 40 дней...

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«Программа «40 дней принуждения России к миру» — ну это же, извините меня, подстава. То, что надо бить по их тылам — да. То, что надо сжигать всё, что мы можем сжечь, — да. То, что надо сеять хаос в тылу противника, – да.

Но когда ты по-пацански рассказываешь противнику, у которого дубина в сто раз больше, чем твоя, что ты сейчас его так ударишь, что ему захочется прекратить, а он тебя в ответ этой дубиной гасит, это как минимум действие глупое и непрофессиональное», – заявил Гайдай.

Впрочем, не так давно сам Гайдай публично угрожал, что всё русское население будет изгнано из Крыма ракетными ударами.

 

 

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English version :: Читать на английском Это подстава от Зеленского – нас бьют дубиной по голове, – киевский русофоб о 40-дневной операции

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