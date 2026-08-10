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«Правые» демократы не смогли протащить на выборы в Конгресс русофобку, экс-посла США на Украине Бриджит Бринк, которая должна была торпедировать президента Дональда Трампа, критикуя его за слабую помощь Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог-американист Малек Дудаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проиграла в штате Мичиган на праймериз Демпартии хорошо известная барышня по имени Бриджит Бринк. Это бывший посол Соединённых Штатов на Украине, которая долгое время работала в Киеве, которую демократы тянули в политику – и как раз надеялись использовать как некий таран против Трампа по украинской повестке. Она должна была избраться в Конгресс и потом обличать Трампа в том, что вот, видите, он бросил Украину, он предал эту борьбу за демократию и свободу слова, и там права человека, против России, вот теперь мы будем ему устраивать импичмент за то, что он не даёт Украине военные транши», – объяснял он.