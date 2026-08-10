У демократов раскол: на праймериз проиграла дипломат-русофобка и фанатка Украины

Анатолий Лапин.  
10.08.2026 17:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, США, Украина


«Правые» демократы не смогли протащить на выборы в Конгресс русофобку, экс-посла США на Украине Бриджит Бринк, которая должна была торпедировать президента Дональда Трампа, критикуя его за слабую помощь Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог-американист Малек Дудаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правые» демократы не смогли протащить на выборы в Конгресс русофобку, экс-посла США на Украине...

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«Проиграла в штате Мичиган на праймериз Демпартии хорошо известная барышня по имени Бриджит Бринк. Это бывший посол Соединённых Штатов на Украине, которая долгое время работала в Киеве, которую демократы тянули в политику – и как раз надеялись использовать как некий таран против Трампа по украинской повестке.

Она должна была избраться в Конгресс и потом обличать Трампа в том, что вот, видите, он бросил Украину, он предал эту борьбу за демократию и свободу слова, и там права человека, против России, вот теперь мы будем ему устраивать импичмент за то, что он не даёт Украине военные транши», – объяснял он.

«Тянули её в Конгресс, и в итоге она на праймериз проиграла тоже представителю ультралевого направления внутри Демократической партии. Так что видно, что эти старые элиты Демпартии уже зачастую не контролируют центробежные процессы, которые внутри вот их этой большой коалиции происходят», – заявил Дудаков.

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