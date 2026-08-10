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СБУ и ГУР продолжают охоту за неугодными режиму деятелями на территории ЕС.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-спикер запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», депутат ВР прошлого созыва Борислав Береза, обслуживающий террориста Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Береза сообщил, что получил информацию о том, что за жильем в Вене, где он зарегистрирован, следили агенты украинской спецслужбы.

«Когда стало известно, что это именно представители украинской спецслужбы, то австрийские друзья посоветовали мне немедленно обратиться в полицию и прокуратуру Австрии, чтобы обратить их внимание на происходящее. Более того, они говорят, что это необходимо сделать после того, что случилось в Монако», – сказал Береза.

Напомним, что в Монако украинские спецслужбы взорвали днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева вместе с гражданской женой и ребенком, а потом объявленную Интерполом в розыск исполнительницу нашли убитой под Киевом.

Береза угрожает, что планирует по этому поводу обратиться в Совет Европы и ПАСЕ.

«Когда силовые структуры Украины начинают следить, а потом что-то может случиться с оппонентом украинской власти, большой вопрос: кто это инициировал? Я могу предположить, что это какой-то очень ревностный сотрудник, который захотел выслужиться. Даю возможность отката тем, кто это инициировал. Или наоборот – представители офиса президента или сам Зеленский дал команду отработать по мне», – не исключает нацист.

Он надеется, что европейские спецслужбы разберутся в этом, добавив, что едет в Вену, чтобы написать заявление.