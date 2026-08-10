Азербайджанский эксперт: Мы заинтересованы перенимать опыт бандеровцев

Азербайджан заинтересован в украинском опыте противодействия российским ракетам и беспилотникам.

Об этом в эфире телеканала «СВС» заявил азербайджанский экономист и политолог Ильгар Велизаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, хоть в Азербайджане и не ждут нападения «соседей» (Велизаде старательно попытался избежать упоминания России, – авт.), но все же должны быть начеку.

«В ходе этой войны Украина накопила немало практических навыков, компетенций, опыта, богатого опыта, противодействию, ракетным ударам, дроновым атакам и так далее. Естественно, для многих стран этот опыт очень важен.

Почему? Потому что он был достигнут в ходе конкретных военных действий. Это и не секрет, что и Азербайджан, и целый ряд других государств заинтересованы в приобретении этого опыта, этих навыков и компетенций. А украинская сторона заинтересована в их экспорте.

Я сейчас не хочу говорить о том, для чего это нам с практической точки зрения надо, ответ находится на поверхности. Мы, естественно, не ждём нападения со стороны соседей, это не для этого делается. Это делается для того, чтобы повысить уровень и компетенцию наших вооружённых сил по объективным соображениям.

Естественно, в нашем неспокойном, турбулентном мире, в условиях изменяющейся геополитической ситуации, мы должны быть готовы к любым вызовам, рискам, угрозам со стороны кого бы то ни было», – заявил Велизаде.