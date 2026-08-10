«Вопрос безопасности РФ»: депутатам пора запретить схемы с недвижимостью на Западе

Максим Столяров.  
10.08.2026 20:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


У родственников некоторых российских депутатов до сих пор имеется недвижимость в недружественных западных странах, что представляет угрозу безопасности России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вполитолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У родственников некоторых российских депутатов до сих пор имеется недвижимость в недружественных западных странах,...

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«Часть наших системных элит до сих пор имеют недвижимость в Европе. И если они на месте, здесь, в системе, то значит, мы не планируем бить [по Европе].

Когда в парламенте сидит человек, у которого до СВО была куча недвижки, и он просто на детей переписал – это вызывает огромное количество вопросов», – попросил прокомментировать ведущий.

«Мы уже пятый год воюем, и это довольно позорный факт – иметь в составе парламента, которые обладают недвижимостью в откровенно недружественных странах. Это позорище, сбой нашей политической системы.

Нужно ставить вопрос ребром: либо мандат на стол и, пожалуйста, владей чем хочешь, где угодно, либо избавляйся, продавай, переводи там средства в Россию, в дружественные страны, и тогда спокойно там заседай.

То, что у нас нет закона об обязательном декларировании зарубежной недвижимости, которая записана на самих депутатов и их ближайших и дальних родственников – это, конечно, такая себе ситуация», – сказал Пилько.

«Это создает угрозу национальной безопасности страны. Прямо вот серьезно. Такая же угроза, как работа вражеских диверсантов, такая же угроза, как удар беспилотниками по НПЗ.

Удары беспилотниками по НПЗ даже представляют собой кратно меньшую угрозу национальной безопасности России, чем недвижимость за рубежом в Англии, Франции, Германии депутатов Государственной Думы.

Это настоящая беда, и если мы с этим не справимся, у нас действительно будут колоссальные проблемы», – подытожил он.

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