На Украине закрываются целые производственные кластеры
Российские удары ведут к необратимым последствиям для украинской экономики.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ карательного батальона «Айдар», майор ВСУ Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ближайшее время Украина столкнется с существенным сокращением, фактически закрытием экспортных производств. И если в Киеве преимущественно говорят о проблемах с «Новой почтой», «Эпицентром», «Розеткой» – в Кривом Роге, Запорожье и Днепре просто визуально видишь, как закрываются целые производственные кластеры. Это уже не единичные случаи», – сказал Лапин.
По его словам, для Украины фактически заблокировано Черное море из-за российских ударов по портам.
«Все это происходит на фоне катастрофического обмеления реки Дунай. Это практически перекрывает для нас и эту артерию. Вы знаете, что через Дунай мы загружали корабли, которые потом выходили в моря и шли себе куда шли. Особенно это касалось экспорта зерна…
Как результат, сейчас мы имеем очень много важных последствий. Де-факто украинская металлургия становится нерентабельной – и будет сокращаться. Вместе с этим мы будем иметь резкое ухудшение ситуации в большинстве экспортно-ориентированных так называемых базовых отраслей нашей экономики», – грустит бывший «айдаровец».
По его словам, множество украинских компаний, особенно аграрных, просто не выживут.
«При этом у нас будет ситуация, когда производитель продукции сможет продаваться по низким ценам на внутреннем рынке. Но дорогая электроэнергия, дорогая логистика, непонятный вопрос со складами, резкий рост затрат, связанный с уничтожением производственных мощностей, приведет к росту цен», – прогнозирует Лапин.
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