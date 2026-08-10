Бутусов все более пессимистичен: «Русские продавливают нас даже без мобилизации»

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Украина не имеет стратегии, которая последовательно бы реализовывалась в войне с Россией.

Об этом в интервью «Радио Свобода» [нежелательная организация в РФ] заявил киевский военный пропагандист, командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бутусов заметил, что к новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому многие относятся позитивно, но сложно прогнозировать, что в новой должности его ждет успех.

«Как он себя проявит на высшем посту главнокомандующего по силам обороны Украины во время того, когда враг наступает на фронте, и ситуация критическая в Константиновке, Доброполье, Дружковке, Славянске, – я не знаю. На него упала ноша управлять структурами сил обороны численностью свыше миллиона человек с бюджетом в десятки миллиардов евро. Поэтому это тяжелое испытание, большой вызов в жизни, требующий системных изменений, ответственности большой команды, которая могла бы взять на себя ответственность за критические участки фронта», – сказал Бутусов.

Ему задали вопрос относительно возможной мобилизации в России.

«Это вероятный шаг со стороны России – проведение общей мобилизации, но это только один из сценариев развития событий. К сожалению, сейчас враг продолжает наступление и продавливает нашу оборону даже без общей мобилизации. И это меня беспокоит прямо сегодня в первую очередь», – подчеркнул он.

Последняя часть эфира особо ярко продемонстрировала нарастающий пессимизм Бутусова, у которого поинтересовались, сможет ли новый министр обороны (пока и.о.) Евгений Хмара продолжить якобы успешные реформы Михаила Федорова.