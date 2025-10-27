Как бы ни петушился Макрон, его рейтинг во Франции падает, – иноагент Венедиктов

Анатолий Лапин.  
27.10.2025 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 488
 
Дзен, Политика, Русофобия, Украина, Франция


Эммануэль Макрон имеет нижайший рейтинг доверия – вся его воинственная риторика в адрес России не интересует жителей Франции. Зато они на себе ощущают повышение налогов, вызванное увеличением расходов на поддержку ВСУ.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эммануэль Макрон имеет нижайший рейтинг доверия – вся его воинственная риторика в адрес России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Президент Макрон имеет рейтинг доверия 16%, Трамп 45%, а он 16%. То есть, эти его воинственные заявления никак не работают.

У них другая проблема – у французов идет бюджет, который никак не принимается, там правительство хочет повышать налоги. Это же совершенно не по карману рядовому французу. Это связано с военной промышленностью, это связано с военным возможным займом.

Новый премьер-министр – это бывший министр обороны Франции, который говорит, что «надо готовиться к столкновениям с Россией, поэтому нам нужны деньги для перевооружения и вооружения Украины, поэтому извините, я подниму налоги»

Но впрямую это не является главной заботой французов, если только не учесть, что их все время пугает начальник штаба армии, что «до столкновения военного с Россией осталось четыре года, и нам нужно затянуть пояса». Но это – объяснение оборонного бюджета», – обрисовал ситуацию Венедиктов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить