Как бы ни петушился Макрон, его рейтинг во Франции падает, – иноагент Венедиктов
Эммануэль Макрон имеет нижайший рейтинг доверия – вся его воинственная риторика в адрес России не интересует жителей Франции. Зато они на себе ощущают повышение налогов, вызванное увеличением расходов на поддержку ВСУ.
Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Президент Макрон имеет рейтинг доверия 16%, Трамп 45%, а он 16%. То есть, эти его воинственные заявления никак не работают.
У них другая проблема – у французов идет бюджет, который никак не принимается, там правительство хочет повышать налоги. Это же совершенно не по карману рядовому французу. Это связано с военной промышленностью, это связано с военным возможным займом.
Новый премьер-министр – это бывший министр обороны Франции, который говорит, что «надо готовиться к столкновениям с Россией, поэтому нам нужны деньги для перевооружения и вооружения Украины, поэтому извините, я подниму налоги»…
Но впрямую это не является главной заботой французов, если только не учесть, что их все время пугает начальник штаба армии, что «до столкновения военного с Россией осталось четыре года, и нам нужно затянуть пояса». Но это – объяснение оборонного бюджета», – обрисовал ситуацию Венедиктов.
