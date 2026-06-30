Капеллан ВСУ: «Меня устроит только одно число убитых русских – все!»

Вадим Москаленко.  
30.06.2026 22:58
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В российско-украинском конфликте что-то изменится только когда погибнут все русские.

Об этом на канале «Киев 24» заявил военный капеллан, старший лейтенант ВСУ Олекса Сокол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В российско-украинском конфликте что-то изменится только когда погибнут все русские. Об этом на канале...

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«Я не радуюсь их смертям, я не радуюсь их количеству. Я не радовался, когда их было сто тысяч, не радовался, когда их было 200, 300, 500 – я не радовался.

Когда меня спрашивают: «Олекса, почему ты этому не радуешься, почему у тебя нет такой радости?» Я говорю: «Вы знаете, в моём случае меня устроит только одно число – это все».

Извините, но – все. Я не кровожадный, я человек, который хочет жить. Извините меня, когда стоит на весах выбор – они или мы, и сколько их, то я выберу всегда нас.

И какими это методами будет происходить, это зависит не от меня. Я не главнокомандующий, я не тот человек, который решает, каким оружием это будет сделано. Я – капеллан. У меня есть свои обязанности, и я это делаю так, как могу», – вещал нацист-капеллан.

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English version :: Читать на английском Капеллан ВСУ: «Меня устроит только одно число убитых русских – все!»

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