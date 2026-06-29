«План – убивать более тысячи русских в день» – мясник ВСУ Сырский

Мобилизация в РФ – «маловероятный, но наихудший вариант» для украинской обороны.

Об этом в интервью Times News заявил главком ВСУ Александр Сырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проводим общую стратегическую оборонную операцию, цель которой не допустить потери наших территорий. Каждый день для нас задача, чтобы противник терял убитыми и ранеными более тысячи личного состава.

Вторая задача стратегическая – это ослабить его экономику, наступательный, оборонный потенциал путём нанесения ударов по основным элементам инфраструктуры, его нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности с целью лишения его ресурсов, за счёт которых он финансирует войну.

И третье задание – во время ударов на глубину более 250 км, мидлстрайков, уничтожить его военную логистику», – вещал Сырский.