«План – убивать более тысячи русских в день» – мясник ВСУ Сырский
Мобилизация в РФ – «маловероятный, но наихудший вариант» для украинской обороны.
Об этом в интервью Times News заявил главком ВСУ Александр Сырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы проводим общую стратегическую оборонную операцию, цель которой не допустить потери наших территорий. Каждый день для нас задача, чтобы противник терял убитыми и ранеными более тысячи личного состава.
Вторая задача стратегическая – это ослабить его экономику, наступательный, оборонный потенциал путём нанесения ударов по основным элементам инфраструктуры, его нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности с целью лишения его ресурсов, за счёт которых он финансирует войну.
И третье задание – во время ударов на глубину более 250 км, мидлстрайков, уничтожить его военную логистику», – вещал Сырский.
При этом он признался, что опасается мобилизации в РФ.
«Мы всегда рассматриваем все варианты, в том числе и наихудший вариант. В то же время лично я считаю, что это, по крайней мере, в этом году маловероятно», – выразил надежду укро-главком.
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