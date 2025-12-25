«Каспийское море перестаёт быть безНАТОвским» – российский дипломат

Во всех акваториях начинает разворачиваться настоящая схватка за морские пространства, и российским перевозкам потребуется проводка со стороны ВМС.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос, который разрастается на глазах, это ситуация на море. Я был на совещании недавно в Санкт-Петербурге, встречался с нашими представители морского флота. Они очень озабочены судьбой вообще морских перевозок.

Потому что планы Запада – это нас закупорить, начиная от Балтийского и до Чёрного моря. Они очень эффективно стали проникать на Каспийское море, которое мы считали безНАТОвским – [это уже] не совсем так.

В силу ряда обстоятельств я не могу раскрыть, что я имею в виду, но просто на слово поверьте. НАТО усиливает свои позиции на Каспийском направлении, и есть страны, назовём их сторонами, которые они используют для этого процесса на море. На море мы вполне подходим к ситуации, когда потребуется проводка со стороны наших военно-морских сил», – рассказал Бакланов.