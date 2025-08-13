Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский оказался третьим лишним на предстоящей встрече президентов России и США.

Об этом в эфире видеоблога признанного в РФ иноганетом украинского журналиста Александра Шелеста заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии Зеленского, но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она говорит, что на Аляске встретятся «два больших брата», которые «будут делить и решать судьбу Украины, при этом не будучи украинцами». Украинское же руководство в этой ситуации она сравнивает с собакой на поводке в будке, которая пытается привлечь внимание хозяина, но ее не пускают в дом.

«К сожалению, наш гарант конституции – третий лишний, и все, что принято, будет принято без нас», – подчеркнула Скороход.

По ее мнению, позиции Москвы и Вашингтона будут довольно жесткими.

При этом депутат все же надеется, что встреча лидеров России и США проложит дорогу к окончанию войны.