«Хоронить столько людей просто невыносимо!»: депутат Рады призывает принять любые условия Трампа и Путина

Игорь Шкапа.  
13.08.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 718
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Владимир Зеленский оказался третьим лишним на предстоящей встрече президентов России и США.

Об этом в эфире видеоблога признанного в РФ иноганетом украинского журналиста Александра Шелеста заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии Зеленского, но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский оказался третьим лишним на предстоящей встрече президентов России и США. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она говорит, что на Аляске встретятся «два больших брата», которые «будут делить и решать судьбу Украины, при этом не будучи украинцами». Украинское же руководство в этой ситуации она сравнивает с собакой на поводке в будке, которая пытается привлечь внимание хозяина, но ее не пускают в дом.

«К сожалению, наш гарант конституции – третий лишний, и все, что принято, будет принято без нас», – подчеркнула Скороход.

По ее мнению, позиции Москвы и Вашингтона будут довольно жесткими.

При этом депутат все же надеется, что встреча лидеров России и США проложит дорогу к окончанию войны.

«К сожалению, мы — пешки в этой игре. Вот и всё. Но все ждут этой встречи, затаив дыхание. И, знаете, как бы это сказать, все надеются на мир, ну, по крайней мере, я и мое окружение, потому что хоронить столько людей – просто невыносимо! И просто идите на кладбище, просто посмотрите на весь этот ужас. И я думаю, что, несмотря ни на что, нам нужно положить этому конец.

Да, дорогой ценой. Да, мы понимаем, что, скорее всего, нам придётся переступить через амбиции и наступить себе горло, но все равно человеческая жизнь — самая ценная вещь», – резюмировала Скороход.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить