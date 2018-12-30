«Хватит гадить против России!» – неожиданное заявление на украинском ТВ

30.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Новый президент Украины должен в первую очередь разогнать Верховную Раду. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое впечатление, что многое совершается для того, чтобы как-то нагадить России. Переименовать улицу? Нагадить России! А, назовём проспектом Бандеры, «пусть они там подавятся». Это всё для кого-то делается. Церковь «слили» – а, вот так, «чтоб знали москали». Мы работаем не на себя, а «на гудок», для них, чтоб они там где-то знали, чтоб они там, кляти, подавились», – заявил Быстряков.

При этом украинский композитор отметил, что если бы был президентом, то в первую очередь занялся ликвидацией схем в газовой отрасли и разогнал бы всю Верховную Раду.

«Я взял бы всю ответственность на себя, национализировал бы недра Украины и отправил бы всех Коболевых в отставку. Потому что Конституция должна работать – по Конституции недра принадлежат народу, а Коболев получает миллиардные премиальные. За что? Он что, заместитель Господа Бога здесь?

Надо заставить Конституцию работать. Мы за свой газ, который добывается в Украине, платим 1000 долларов за куб. Добывается здесь, перепродаётся румынам, обратно покупается – шуры-муры, шахер-махер.

Один человек должен взять на себя ответственность, а не четыреста болтунов, которые сидят неизвестно чем занимаются, мордобоем. Это диктаторская модель, в хорошем смысле слова. Без, допустим, казней, но в тюрьме, конечно, люди из той колоды посидели бы, и много», – добавил Владимир Быстряков.