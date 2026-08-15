Конча-Заспа против киевлян: столицу ожидает грандиозный зимний срач

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Политическая грызня между офисом Зеленского и киевской мэрией Кличко не дает возможности хотя бы как-то подготовить украинскую столицу к зиме.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил экс-глава госкомпании «Укрэнерего» Владимир Кудрицкий , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем видеть в Киеве во время зимы проблемы и постоянную войну в Telegram-каналах. Вот, мол, «мэр плохой», «слишком долго не утверждали «план устойчивости»… Все это не больше, чем политический пиар и белый шум… Чтобы просто выбелиться как-то перед избирателями в условиях, когда выборов нет», – сказал экс-глава «Украэнерго».

Он не согласился с ведущим, предположившим, что депутаты Верховной рады помогут столице, поскольку сами здесь живут.