Крым первым испытает алгоритмы оптимального отключения интернета – Аксенов

19.08.2025 17:55
  Симферополь
Мобильный интернет в Крыму выключают ради безопасности во время украинских атак. Сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает механизмы, при которых можно будет облегчить вынужденные ограничения.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил Глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я нахожусь в контакте с руководством Федеральной службы безопасности. Многие детали, конечно, вообще невозможно обозначить в публичном пространстве, меры предпринимаются исключительно для обеспечения безопасности. И сейчас при выработке определённых алгоритмов, возможно, что Крым станет передовиком на этом направлении.

Мы сейчас представили саму систему работы и взаимодействия непосредственно с точки зрения и скорости принятия решений по включению-отключению интернета, и так далее.

Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято соответствующее решение в части ослабления данной меры», – заявил Аксенов.

