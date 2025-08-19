Крым первым испытает алгоритмы оптимального отключения интернета – Аксенов
Мобильный интернет в Крыму выключают ради безопасности во время украинских атак. Сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает механизмы, при которых можно будет облегчить вынужденные ограничения.
Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил Глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я нахожусь в контакте с руководством Федеральной службы безопасности. Многие детали, конечно, вообще невозможно обозначить в публичном пространстве, меры предпринимаются исключительно для обеспечения безопасности. И сейчас при выработке определённых алгоритмов, возможно, что Крым станет передовиком на этом направлении.
Мы сейчас представили саму систему работы и взаимодействия непосредственно с точки зрения и скорости принятия решений по включению-отключению интернета, и так далее.
Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято соответствующее решение в части ослабления данной меры», – заявил Аксенов.
