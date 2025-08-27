Лозунг «Киев за три дня» придумали на Западе – МИД Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные страны не верили, что в войне с Россией Украина продержится больше двух недель.

Об этом в эфире «Общественное Новости» заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат обратил внимание, что маховик военной помощи Запада далеко не сразу стал раскручиваться после начала российской операции.

«Это не тайна, я могу вам сказать, я не был тогда в столице, я был тогда в Нью-Йорке. Я хочу вас заверить: практически все западные страны, исходя из того, что я слышал от западных дипломатов в Нью-Йорке, считали, что мы будем оккупированы, если не через три дня, то через две недели», – сказал замминистра.

По его словам, поэтому в западных странах не было планов поставок оружия, исходя из того, что они ожидали.

«Они только через пару недель, как увидели, что нас не захватили, что мы не сдались, начали задумываться, может действительно пришло время оказывать нам настоящую помощь. А потом, вспомните, было капля за каплей», – отметил Кислица.

Он говорит, что «пройдут еще десятилетия, когда историки будут писать полноценно правду о том, что происходило».