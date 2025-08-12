Матерная чушь Зеленского в адрес Трампа аукнулась потерей территорий

Игорь Шкапа.  
12.08.2025 15:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 883
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимир Зеленский не в состоянии реализовать выгодный для Украины сценарий мира.

Об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков.

«Зеленский не может никак поступить, потому что он не умеет поступать. Вот его как бы спор с Трампом. Тот ему говорит: у тебя нет карт. А он ему несёт всякую чушь, что есть наши интересы и что вы не понимаете, что мы защищаем», – сказал Дацюк.

По его словам, вступив в спор с Трампом, Зеленский, как бы переспорив, но  продемонстрировал отсутствие зачатков стратегического мышления

«Ну, хорошо, переспорил. Только ты потеряешь территорию, потеряешь значительную часть населения, потеряешь смысл и потеряешь перспективу. А тогда переспорил всех. Молодец», – с сарказмом добавил философ.

Напомним, что вовремя встречи с Трампом в Овальном кабинете Зеленский перебивал президента США и даже нецензурно ругался. После этого диктатора попросили покинуть Белый дом.

Метки: , ,

