Мерц призвал считать сдачу территорий Украины тем самым «перемирием», которого требовали от РФ
Украинские территории могут быть предметом торга, однако речи о юридическом признании их потери нет. Главное, чтобы возникла пауза для перевооружения Украины и продолжения давления на РФ.
Об этом в Берлине заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп знает – когда США работают ради мира, защищая украинские и европейские интересны, то он может положиться на нашу поддержку. Мы проговорили несколько пунктов и дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если будет следующая встреча после этой. Мы хотим, чтобы был правильный порядок», – вещал немец.
«Это означает – изначально перемирие. Важным элементом может быть соглашение, когда позже будет Украина готова к переговорам и обсуждать территориальные вопросы, однако мы исходим из контактной линии, она исходная позиция. И юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается» – высказался Мерц.
