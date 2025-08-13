Мерц призвал считать сдачу территорий Украины тем самым «перемирием», которого требовали от РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские территории могут быть предметом торга, однако речи о юридическом признании их потери нет. Главное, чтобы возникла пауза для перевооружения Украины и продолжения давления на РФ.

Об этом в Берлине заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп знает – когда США работают ради мира, защищая украинские и европейские интересны, то он может положиться на нашу поддержку. Мы проговорили несколько пунктов и дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если будет следующая встреча после этой. Мы хотим, чтобы был правильный порядок», – вещал немец.