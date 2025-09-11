Миллионы европейских безработных готовят к атаке на Россию

11.09.2025 16:48
В Европе появляются миллионы безработных мужчин, которых будет легко убедить пойти на войну против России.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил американский эксперт по геополитике Алекс Крайнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди идут на войну, когда у них украли будущее, когда очень высокий уровень безработицы среди молодёжи. Когда миллионы мужчин без будущего. Тогда можно распространять в обществе идеологию, что в стране всё плохо из-за России и Путина. Поэтому мы должны пойти на войну – и уничтожить Россию.

И мы видим, что в заявлениях Макрона, Стармера, Мерца риторика становится всё более агрессивной. Британцы уже много лет одержимы идеей войны с Россией.

И когда вы сочетаете этот психоз с очень плохим экономическим развитием, углубляющейся рецессией, ростом безработицы – возможно, это просто вопрос того, чтобы взбудоражить общество чем-то вроде операции под чужим флагом», – сказал Крайнер.

«В Европе всё будет только хуже. Мы всегда должны помнить, что одна из главных причин иметь внешних врагов – это укрепление социальной сплочённости внутри страны.

Их лидеры будут стремиться разжигать страх перед внешними врагами. Так что будет больше сообщений о беспилотниках, подводных лодках, хакерских атаках, и бог знает чего ещё.

Я думаю, что настоящая атака России была бы подарком для правительств в Лондоне, Берлине, Париже, Варшаве», – добавил эксперт.

