Миллионы европейских безработных готовят к атаке на Россию
В Европе появляются миллионы безработных мужчин, которых будет легко убедить пойти на войну против России.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил американский эксперт по геополитике Алекс Крайнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Люди идут на войну, когда у них украли будущее, когда очень высокий уровень безработицы среди молодёжи. Когда миллионы мужчин без будущего. Тогда можно распространять в обществе идеологию, что в стране всё плохо из-за России и Путина. Поэтому мы должны пойти на войну – и уничтожить Россию.
И мы видим, что в заявлениях Макрона, Стармера, Мерца риторика становится всё более агрессивной. Британцы уже много лет одержимы идеей войны с Россией.
И когда вы сочетаете этот психоз с очень плохим экономическим развитием, углубляющейся рецессией, ростом безработицы – возможно, это просто вопрос того, чтобы взбудоражить общество чем-то вроде операции под чужим флагом», – сказал Крайнер.
«В Европе всё будет только хуже. Мы всегда должны помнить, что одна из главных причин иметь внешних врагов – это укрепление социальной сплочённости внутри страны.
Их лидеры будут стремиться разжигать страх перед внешними врагами. Так что будет больше сообщений о беспилотниках, подводных лодках, хакерских атаках, и бог знает чего ещё.
Я думаю, что настоящая атака России была бы подарком для правительств в Лондоне, Берлине, Париже, Варшаве», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: