Мобильных групп ПВО стало гораздо больше. Но это временное средство – Басурин

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В ДНР и других регионах России, граничащих с Украиной, создали средство противодействия украинским беспилотников в виде мобильных групп БАРС, но со временем противник научится их обходить.

Об этом на канале «Первый республиканский» заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власти ДНР пошли по пути, который существует уже в других регионах, граничащих с Украиной. Это так называемые БАРСы – военизированные подразделения армейской помощи, на которых будет возлагаться ответственность сохранения целостности жизни человека, имущества и транспорта в том числе. Для этого они в принципе создаются. Мобильных групп стало гораздо больше. Но мобильные группы – это на сегодня актуально. Мобильная группа, которая вооружена пулеметом, она в состоянии сбить беспилотник, который летит до 300 километров. Если начнет лететь реактивный, то пулеметом сбить уже невозможно», – сказал полковник.