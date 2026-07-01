Мобильных групп ПВО стало гораздо больше. Но это временное средство – Басурин

Максим Столяров.  
01.07.2026 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 206
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В ДНР и других регионах России, граничащих с Украиной, создали средство противодействия украинским беспилотников в виде мобильных групп БАРС, но со временем противник научится их обходить.

Об этом на канале «Первый республиканский» заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Власти ДНР пошли по пути, который существует уже в других регионах, граничащих с Украиной. Это так называемые БАРСы – военизированные подразделения армейской помощи, на которых будет возлагаться ответственность сохранения целостности жизни человека, имущества и транспорта в том числе.

Для этого они в принципе создаются. Мобильных групп стало гораздо больше. Но мобильные группы – это на сегодня актуально. Мобильная группа, которая вооружена пулеметом, она в состоянии сбить беспилотник, который летит до 300 километров. Если начнет лететь реактивный, то пулеметом сбить уже невозможно», – сказал полковник.

«Мы тоже должны быть готовы наперед. Мы просматривать эти вещи должны. Мы не должны жить сегодняшним днем. Мы сейчас наполнили заправки и все, и успокоились.

Нас все время будут теребить, нас все время будут заставлять создавать условия, при которых жители, живущие здесь, будут возмущаться, что живется плохо.

Соответственно, они претензии предъявляют действующей власти и выходят с какими-то протестными движениями против этой власти. Вот это людям нужно объяснять», – добавил Басурин.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Мобильных групп ПВО стало гораздо больше. Но это временное средство – Басурин

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить