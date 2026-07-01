Мобильных групп ПВО стало гораздо больше. Но это временное средство – Басурин
В ДНР и других регионах России, граничащих с Украиной, создали средство противодействия украинским беспилотников в виде мобильных групп БАРС, но со временем противник научится их обходить.
Об этом на канале «Первый республиканский» заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Власти ДНР пошли по пути, который существует уже в других регионах, граничащих с Украиной. Это так называемые БАРСы – военизированные подразделения армейской помощи, на которых будет возлагаться ответственность сохранения целостности жизни человека, имущества и транспорта в том числе.
Для этого они в принципе создаются. Мобильных групп стало гораздо больше. Но мобильные группы – это на сегодня актуально. Мобильная группа, которая вооружена пулеметом, она в состоянии сбить беспилотник, который летит до 300 километров. Если начнет лететь реактивный, то пулеметом сбить уже невозможно», – сказал полковник.
«Мы тоже должны быть готовы наперед. Мы просматривать эти вещи должны. Мы не должны жить сегодняшним днем. Мы сейчас наполнили заправки и все, и успокоились.
Нас все время будут теребить, нас все время будут заставлять создавать условия, при которых жители, живущие здесь, будут возмущаться, что живется плохо.
Соответственно, они претензии предъявляют действующей власти и выходят с какими-то протестными движениями против этой власти. Вот это людям нужно объяснять», – добавил Басурин.
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