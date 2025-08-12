Молитесь, чтобы Трамп не продал Украину Путину за пару долларов – британский офицер

Анатолий Лапин.  
12.08.2025 16:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 247
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Плохая сделка между США и Россией для Украины все равно будет лучше, чем полное ее отсутствие.

Об этом в эфире видеоблога Byline TV заявил британский офицер в отставке Хэмиш Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин действительно очень хочет мира, но на своих условиях. Он уже сказал нам, каковы эти условия, 5 областей должны быть под контролем России, и Крым тоже должен быть признан частью России, и это по словам Зеленского далеко от того, что может принять украинский народ.

А я бы согласился, если бы я был украинцем. Думаю, да, вероятно, есть желание продолжать сражаться, хотя я уверен, что все хотят справедливого мира для Украины, но на самом деле я думаю, что плохая сделка лучше, чем вообще никакой сделки», – отметил он.

При этом, британский эксперт опасается, что мастер сделок Трамп продаст Украину за бесценок, как когда-то Россия продала Штатам Аляску:

«К сожалению, вы знаете, что заключать сделки – это то, в чем суть Трампа. И давайте надеяться, что Трамп не продаст Украину за пару долларов».

