Молитесь, чтобы Трамп не продал Украину Путину за пару долларов – британский офицер
Плохая сделка между США и Россией для Украины все равно будет лучше, чем полное ее отсутствие.
Об этом в эфире видеоблога Byline TV заявил британский офицер в отставке Хэмиш Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин действительно очень хочет мира, но на своих условиях. Он уже сказал нам, каковы эти условия, 5 областей должны быть под контролем России, и Крым тоже должен быть признан частью России, и это по словам Зеленского далеко от того, что может принять украинский народ.
А я бы согласился, если бы я был украинцем. Думаю, да, вероятно, есть желание продолжать сражаться, хотя я уверен, что все хотят справедливого мира для Украины, но на самом деле я думаю, что плохая сделка лучше, чем вообще никакой сделки», – отметил он.
При этом, британский эксперт опасается, что мастер сделок Трамп продаст Украину за бесценок, как когда-то Россия продала Штатам Аляску:
«К сожалению, вы знаете, что заключать сделки – это то, в чем суть Трампа. И давайте надеяться, что Трамп не продаст Украину за пару долларов».
