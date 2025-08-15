Мы не должны бояться России – будем атаковать! – британский главком

Нельзя пасовать и занимать оборонительную позицию в отношении России. Нужно не бояться атаковать, Москва – одна, а западная коалиция – 32 страны.

Об этом в своем последнем обращении перед отставкой заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Черноморский флот был уничтожен страной, у которой почти нет флота. Российские стратегические бомбардировщики были уничтожены страной, у которой почти нет ВВС, и России пришлось перестроить свою экономику на военные рельсы, с которых будет невероятно сложно сойти… Мы не должны бояться ни путинской риторики, ни его кампании государственного саботажа. Какими бы отвратительными они ни были, они не меняют ситуацию. На самом деле Россия проводит скрытые атаки на нас именно потому, что не может сделать это более открыто – Путин не хочет войны с НАТО, он не может выиграть даже войну с Украиной.