Нельзя поддаваться на уговоры Запада заключить перемирие, потому что ВСУ терпят поражение по всему фронту.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько деморализующе действовали слухи о договорняке на Аляске и фиксации по текущей линии фронта? Действительно, были некоторые опасения так называемого очередного Минска. Хотя заявление Герасимова о продолжении наступления обнадёживало. Но опасения остались. Уже два раза происходили подобные события, и сейчас есть чувство дежавю», – сказал Марочко.

Он напомнил, что ситуация с двумя Минскими соглашениями была аналогичной: как только ВСУ начинали терпеть поражение, Киев сразу запрашивал «политическое урегулирование».