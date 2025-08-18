На Путина работают самые умелые и продвинутые руки войны – иноагент Чичваркин

18.08.2025
Даже без президента РФ Владимира Путина Россия будет продолжать войну на Украине.

Об этом в эфире киевского телешарлатана и экстремиста Дмитрия Гордона заявил объявленный РФ в Розыск бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин.

Гордон с надеждой спросил, не устали ли российские элиты от войны и хотят ли вернуться к мирной жизни, и получил ответ, что дело не только в Путине, а, дескать, появился «путинизм как милитаристская доктрина».

«Именно в этой стадии классные айтишники работают на войну, классные предприниматели, классные, умелые ручки работают, делают это, лепят огромное количество бомб, ракет, дронов и прочее. Всё более и более более умелые военные», – сокрушался иноагент.

По его словам, российская армия прошла «чудовищную, но быструю школу».

«И российская армия не была второй армией мира в начале войны. А сейчас-то точно… по факту», – добавил Чичваркин.

