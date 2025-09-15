Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине признают успехи ВС РФ в Днепропетровской области – и винят в этом западных союзников.

Недовольство Западом в эфире проекта «Фабрика новостей» выразил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы обречены на то, что будем отходить и цепляться только за какие-то более-менее крупные населённые пункты», – считает укро-офицер.

Он уверен, что российское наступление в Днепропетровской области развивается не по политическим причинам.