На Украине признают успехи ВС РФ в Днепропетровской области – и винят в этом западных союзников.

Недовольство Западом в эфире проекта «Фабрика новостей» выразил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы обречены на то, что будем отходить и цепляться только за какие-то более-менее крупные населённые пункты», – считает укро-офицер.

Он уверен, что российское наступление в Днепропетровской области развивается не по политическим причинам.

«Будь она хоть Тернопольская, им просто удобно там вести наступления, и у них там получается по объективным причинам. Это на самом деле упрёк нашим партнёрам, которые не смогли, не захотели нам обеспечить хотя бы паритет в воздухе, который бы такого рода наступление на этом театре военных действий сделал бы невозможным», – ищет виноватых Бекренев.

