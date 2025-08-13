На украинском ТВ ликуют: Трамп нашёл, чем давить на Путина!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США нанесли косвенный, но болезненный удар по так называемому «теневому флоту» РФ, который занимается поставками нефти в обход санкций. Об этом в эфире «Час онлайн» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.

Он не согласился с теми, кто жалуется на отсутствие эффективного экономического давления со стороны США на Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США, не вынося в публичную плоскость, задействуют беспрецедентное давление на две достаточно экзотические страны: Панаму и Багамские острова. В чем экзотичность этих стран, кроме волшебных мест? В том, что они давали флаг для теневого флота РФ. Как говорят, оцените красоту игры со стороны США», – сказал Снегирев.

По его словам, это не прямое, а косвенное давление на РФ, но которое имеет беспрецедентное значение для российской экономики.

«Вследствие давления США Панама отказывает в предоставлении своего флага 150 судам теневого флота РФ. Багамские острова отказывают в предоставлении своего флага 100 судам теневого флота РФ», – утверждает укро-эксперт.

Он утверждает, что таким образом порядка трети теневого флота РФ «стало на якорь».