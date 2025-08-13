На украинском ТВ ликуют: Трамп нашёл, чем давить на Путина!
США нанесли косвенный, но болезненный удар по так называемому «теневому флоту» РФ, который занимается поставками нефти в обход санкций. Об этом в эфире «Час онлайн» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев.
Он не согласился с теми, кто жалуется на отсутствие эффективного экономического давления со стороны США на Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«США, не вынося в публичную плоскость, задействуют беспрецедентное давление на две достаточно экзотические страны: Панаму и Багамские острова. В чем экзотичность этих стран, кроме волшебных мест? В том, что они давали флаг для теневого флота РФ. Как говорят, оцените красоту игры со стороны США», – сказал Снегирев.
По его словам, это не прямое, а косвенное давление на РФ, но которое имеет беспрецедентное значение для российской экономики.
«Вследствие давления США Панама отказывает в предоставлении своего флага 150 судам теневого флота РФ. Багамские острова отказывают в предоставлении своего флага 100 судам теневого флота РФ», – утверждает укро-эксперт.
Он утверждает, что таким образом порядка трети теневого флота РФ «стало на якорь».
«Скажите мне, это эффективные экономические санкции? Российский бюджет уже не получит треть поступлений от продажи нефти конечным потребителям», – торжествует Снегирев.
