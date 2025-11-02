«Нас уважают, а вас – нет» – нацист Карась издевается над насильно мобилизованными

Вадим Москаленко.  
02.11.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 577
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


ТЦК не трогают представителей нацистских группировок, и даже освобождают людей по первому их требованию.

Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне часто пишут с жалобами, что родственника бусифицировали, и не мог бы я помочь. Получается, он петлял, сейчас его ТЦК мобилизовал, и он только тогда вспоминает о моём подразделении.

Откуда у ТЦК берутся деньги? Потому что всякие нехорошие люди им башляют, это вы скурвили эту систему», – паясничал Карась.

«А мы работаем с ТЦК бесплатно, потому что там нас уважают, и там нормальные люди. То, за что придурки платят 50 тысяч баксов – мы приходим – и просим отдать человека. Вообще без вопросов. Или машину заправить. С ТЦК достать можно.

А когда тебя бусифицировали, и ты пишешь Карасю: привет, хочу к тебе – хотеть надо было раньше. Тут уже не ты хочешь, а тебя хотят, чтобы ты пошёл в пехоту», – издевался нацист.

