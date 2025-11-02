«Нас уважают, а вас – нет» – нацист Карась издевается над насильно мобилизованными
ТЦК не трогают представителей нацистских группировок, и даже освобождают людей по первому их требованию.
Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне часто пишут с жалобами, что родственника бусифицировали, и не мог бы я помочь. Получается, он петлял, сейчас его ТЦК мобилизовал, и он только тогда вспоминает о моём подразделении.
Откуда у ТЦК берутся деньги? Потому что всякие нехорошие люди им башляют, это вы скурвили эту систему», – паясничал Карась.
«А мы работаем с ТЦК бесплатно, потому что там нас уважают, и там нормальные люди. То, за что придурки платят 50 тысяч баксов – мы приходим – и просим отдать человека. Вообще без вопросов. Или машину заправить. С ТЦК достать можно.
А когда тебя бусифицировали, и ты пишешь Карасю: привет, хочу к тебе – хотеть надо было раньше. Тут уже не ты хочешь, а тебя хотят, чтобы ты пошёл в пехоту», – издевался нацист.
