«На Украине нет столько складов, чтобы адекватно ответить на удары по WB» – Ширяев о «зеркальных мерах»
У России и Украины несопоставимо разный масштаб экономик, поэтому в гонке ударов по складам украинские атаки всегда будут более эффективными.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С начала ответной кампании российской армии, ударов по украинским уже логистическим мощностям подсчитано, что удалось уничтожить складов на 400 тысяч квадратных метров. В России у одной только «Wildberries» крупнейшие склады 220 тысяч квадратных метров. То есть два склада поджёг – и это всё, что сделала Российская армия за целый месяц. А этих складов намного больше.
То есть сказывается масштаб экономик. В Украине склад на 50 тысяч считается уже крупным. В России очень средненькие склады такие у крупных торговцев, типа «Озона» – начиная от 70 тысяч квадратов и больше, намного. То есть никогда, если участвовать в этой гонке, кто у кого больше перемолотит, российская армия не догонит украинскую.
Просто за счёт масштаба украинские удары всегда будут гораздо более эффективны», – сказал Ширяев.
«Но зато российская армия начала уничтожать складские помещения компаний, которые перевозят продукты, и это возымело действие – во многих магазинах, например, пустые полки показали. То есть это расширение списка целей.
И мне кажется, что переход на металлургию говорит о том, что командование ищет адекватный ответ, потому что они понимают, что в Украине просто нет столько складов, чтобы ответить адекватно. Значит, надо что-то другое ещё добавлять», – предположил эксперт.
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