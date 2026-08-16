«На Украине нет столько складов, чтобы адекватно ответить на удары по WB» – Ширяев о «зеркальных мерах»

Максим Столяров.  
16.08.2026 16:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1669
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У России и Украины несопоставимо разный масштаб экономик, поэтому в гонке ударов по складам украинские атаки всегда будут более эффективными.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России и Украины несопоставимо разный масштаб экономик, поэтому в гонке ударов по складам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«С начала ответной кампании российской армии, ударов по украинским уже логистическим мощностям подсчитано, что удалось уничтожить складов на 400 тысяч квадратных метров. В России у одной только «Wildberries» крупнейшие склады 220 тысяч квадратных метров. То есть два склада поджёг – и это всё, что сделала Российская армия за целый месяц. А этих складов намного больше.

То есть сказывается масштаб экономик. В Украине склад на 50 тысяч считается уже крупным. В России очень средненькие склады такие у крупных торговцев, типа «Озона» – начиная от 70 тысяч квадратов и больше, намного. То есть никогда, если участвовать в этой гонке, кто у кого больше перемолотит, российская армия не догонит украинскую.

Просто за счёт масштаба украинские удары всегда будут гораздо более эффективны», – сказал Ширяев.

«Но зато российская армия начала уничтожать складские помещения компаний, которые перевозят продукты, и это возымело действие – во многих магазинах, например, пустые полки показали. То есть это расширение списка целей.

И мне кажется, что переход на металлургию говорит о том, что командование ищет адекватный ответ, потому что они понимают, что в Украине просто нет столько складов, чтобы ответить адекватно. Значит, надо что-то другое ещё добавлять», – предположил эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «На Украине нет столько складов, чтобы адекватно ответить на удары по WB» – Ширяев о «зеркальных мерах»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора