Не добьём Украину – получим ещё один фронт сразу же после «перемирия» – Семченко
Если Москва согласится на безоговорочное прекращение огня на Украине, то режим Зеленского получит передышку, а против России откроют новый фронт.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный бежать из Украины политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Безоговорочное прекращение огня – это не вопрос даже худого мира. Это передышка перед еще более кровопролитной войной. И об этом говорят ястребы второго эшелона в окружении Зеленского: «Дайте нам три-пять лет, и мы как накачаемся», – сказал Семченко.
«Надо учитывать, что Украина – это не единственный антирусский проект, которые контролирует Запад. И, возможно, в эти пять лет Зеленский получит передышку, а Россия передышку не получит.
Россия получит конфликт на каком-то другом участке своей границы. Поэтому врага добивать надо. Требования нужно выставлять максимальные – и добиваться их выполнения», – подытожил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: