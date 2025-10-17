Не добьём Украину – получим ещё один фронт сразу же после «перемирия» – Семченко

Максим Столяров.  
17.10.2025 16:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 625
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Москва согласится на безоговорочное прекращение огня на Украине, то режим Зеленского получит передышку, а против России откроют новый фронт.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный бежать из Украины политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Москва согласится на безоговорочное прекращение огня на Украине, то режим Зеленского получит передышку,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Безоговорочное прекращение огня – это не вопрос даже худого мира. Это передышка перед еще более кровопролитной войной. И об этом говорят ястребы второго эшелона в окружении Зеленского: «Дайте нам три-пять лет, и мы как накачаемся», – сказал Семченко.

«Надо учитывать, что Украина – это не единственный антирусский проект, которые контролирует Запад. И, возможно, в эти пять лет Зеленский получит передышку, а Россия передышку не получит.

Россия получит конфликт на каком-то другом участке своей границы. Поэтому врага добивать надо. Требования нужно выставлять максимальные – и добиваться их выполнения», – подытожил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить