Неовласовец Пономарев назвал своим воспитанником военного мятежника-неудачника

Елена Острякова.  
01.07.2026 22:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1606
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, мятеж, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Бывший военнослужащий, Александр Лунин, который недавно угрожал российским  властям в соцсетях «военным мятежом», якобы проходил подготовку в полулегальных лагерях, где завел знакомство с тогдашним депутатом Госдумы РФ, а ныне обслуживающим Украину экстремистом и террористом Ильей Пономаревым.

Этим знакомством сам Пономарев похвастался в интервью «Фабрике новын», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший военнослужащий, Александр Лунин, который недавно угрожал российским  властям в соцсетях «военным мятежом», якобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я его лично знаю. У нас когда-то по России проходили тренировочные лагеря «Левого фронта». Он присутствовал в одном из этих лагерей в Воронежской области. Он из такого лево-патриотического движа.

Мы с ним там познакомились, неделю провели вместе. После этого нас всех, участников этого лагеря обвинили в том, что мы готовили террористический акт на Олимпийских играх в Сочи  2014 года. Что мы собирались ради этого», – сказал Пономарев.

По его словам, Лунин носил тогда другую фамилию и входил в объединение «Полк Судоплатова». В этой связи экстремисту Пономареву кажется неслучайным, что советский разведчик Павел Судоплатов имел «украинское происхождение». Лунин, утверждает террорист Пономарев, «как был антипутинским, так и остался, это характерно для z-среды».

Исповедующего неоязычество Лунина недавно арестовали за демонстрацию экстремистской символики. Ранее привлекался к уголовной ответственности за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Из Вооружённых сил РФ Лунин был уволен 22 апреля 2025 года в связи с невыполнением условий контракта.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Неовласовец Пономарев назвал своим воспитанником военного мятежника-неудачника

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить