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Бывший военнослужащий, Александр Лунин, который недавно угрожал российским властям в соцсетях «военным мятежом», якобы проходил подготовку в полулегальных лагерях, где завел знакомство с тогдашним депутатом Госдумы РФ, а ныне обслуживающим Украину экстремистом и террористом Ильей Пономаревым.

Этим знакомством сам Пономарев похвастался в интервью «Фабрике новын», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я его лично знаю. У нас когда-то по России проходили тренировочные лагеря «Левого фронта». Он присутствовал в одном из этих лагерей в Воронежской области. Он из такого лево-патриотического движа. Мы с ним там познакомились, неделю провели вместе. После этого нас всех, участников этого лагеря обвинили в том, что мы готовили террористический акт на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Что мы собирались ради этого», – сказал Пономарев.

По его словам, Лунин носил тогда другую фамилию и входил в объединение «Полк Судоплатова». В этой связи экстремисту Пономареву кажется неслучайным, что советский разведчик Павел Судоплатов имел «украинское происхождение». Лунин, утверждает террорист Пономарев, «как был антипутинским, так и остался, это характерно для z-среды».

Исповедующего неоязычество Лунина недавно арестовали за демонстрацию экстремистской символики. Ранее привлекался к уголовной ответственности за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Из Вооружённых сил РФ Лунин был уволен 22 апреля 2025 года в связи с невыполнением условий контракта.